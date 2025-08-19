"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в Запорожье
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили российский грузовой поезд с горючим на оккупированной части Запорожской области. Эшелон сошел с рельсов.
На оккупированной части Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский грузовой поезд с топливом. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Как отметил Андрющенко, "российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет". Он также опубликовал кадры подрыва поезда – сам эшелон сошел с рельсов.
Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему россияне ночью таскают топливо и машинами? Да вот поэтому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось
Напомним
Ранее УНН сообщал, что партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.
Также УНН сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области поражены захватчики и склад БК, которые рф перебросила на Запорожский фронт.