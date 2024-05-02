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Нічна атака рф по Одесі: в лікарні у складному стані перебуває 32-річний чоловік

Нічна атака рф по Одесі: в лікарні у складному стані перебуває 32-річний чоловік

Київ • УНН

 • 23304 перегляди

Росія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті якого 14 людей отримали поранення, а 32-річний чоловік перебуває у важкому стані після операцій.

рф продовжує атакувати Одещину. Минула ніч не стала винятком. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів Олександр Харлов, передає УНН

Цитата

"Останніми днями рф тероризує Одещину, запускаючи балістичні ракети. Сьогоднішня ніч не стала виключенням – близько 10 вечора за допомогою двох балістичних ракет попередньо встановлено типу Іскандер-М рф завдала ракетного удару по території мирної Одещини, по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого відбулося загорання логістичного складу НП.

На щастя працівники НП встигли спуститися в укриття. Однак, є постраждалі цивільні. 14 осіб отримали поранення. 1 особа потрапила до лікарні, 13 людям допомога була надана на місці.

Один потерпілий – 32-річний чоловік, після проведених численних операцій знаходиться у складному стані. Але він стабільний, його життю нічого не загрожує", - розповів Харлов. 

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