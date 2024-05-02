Знищено замовлень на майже 3 млн грн: "Нова пошта" повідомила про наслідки удару рф
Київ • УНН
Російські війська ударом знищили 15,5 тонн замовлень на суму майже 3 мільйони гривень.
Внаслідок удару російських військ по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонни замовлень на майже 3 млн грн. Про це повідомила пресслужба "Нової пошти", пише УНН.
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"У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо. Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15,5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх улюбленців, ліками, посилками з турботою про рідних тощо", - повідомили у "Новій пошті".
Внаслідок удару рф по Одесі пошкоджена пожежна частина02.05.24, 11:50 • 20960 переглядiв