Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

В результате удара российских войск по депо и отделению "Новой почты" в Одессе было уничтожено 15,5 тонн заказов на почти 3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты", пишет УНН.

Детали

"В депо и отделении вместе было 904 отправления на почти 3 млн грн. Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним. Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, а и 15,5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для домашних любимцев, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д.", - сообщили в "Новой почте".

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