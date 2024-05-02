В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть

В Одессе в результате вражеской ракетной атаки на город 1 мая было повреждено здание пожарной части. Спасатели не пострадали, так как находились в укрытии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Одесса. В результате ракетного удара рф 1 мая значительные повреждения получило здание пожарной части", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, в момент удара спасатели находились в укрытии, они не пострадали.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по Одессе пострадало 14 человек один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

россияне попали в сортировочное депо и отделение Новой почты.