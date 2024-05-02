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Внаслідок удару рф по Одесі пошкоджена пожежна частина

Внаслідок удару рф по Одесі пошкоджена пожежна частина

Київ • УНН

 • 20960 перегляди

Пожежна частина в Одесі зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу міста росією 1 травня, хоча рятувальники не постраждали, оскільки під час обстрілу перебували в укритті.

В Одесі  внаслідок ворожої ракетної  атаки  на місто 1 травня зазнала пошкоджень  будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали, тому що знаходилися в укритті. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

"Одеса. У результаті ракетного удару рф 1 травня значних пошкоджень зазнала будівля пожежної частини", - йдеться у повідомленні ДСНС. 

Як зазначається,  в момент удару рятувальники знаходилися в укритті, вони не постраждали. 

Нагадаємо 

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі постраждало 14 людей одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

росіяни влучили  у сортувальне депо та відділення Нової пошти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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