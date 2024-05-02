Внаслідок удару рф по Одесі пошкоджена пожежна частина
Київ • УНН
Пожежна частина в Одесі зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу міста росією 1 травня, хоча рятувальники не постраждали, оскільки під час обстрілу перебували в укритті.
В Одесі внаслідок ворожої ракетної атаки на місто 1 травня зазнала пошкоджень будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали, тому що знаходилися в укритті. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
"Одеса. У результаті ракетного удару рф 1 травня значних пошкоджень зазнала будівля пожежної частини", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Як зазначається, в момент удару рятувальники знаходилися в укритті, вони не постраждали.
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Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі постраждало 14 людей одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
росіяни влучили у сортувальне депо та відділення Нової пошти.