Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

рф продолжает атаковать Одесскую область. Прошлая ночь не стала исключением. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал Александр Харлов, передает УНН.

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"В последние дни рф терроризирует Одесскую область, запуская баллистические ракеты. Сегодняшняя ночь не стала исключением - около 10 вечера с помощью двух баллистических ракет предварительно установленного типа Искандер-М рф нанесла ракетный удар по территории мирной Одесской области, по гражданской инфраструктуре, в результате чего произошло возгорание логистического склада ЧП.

К счастью работники ЧП успели спуститься в укрытие. Однако, есть пострадавшие гражданские. 14 человек получили ранения. 1 человек попал в больницу, 13 людям помощь была оказана на месте.

Один пострадавший - 32-летний мужчина, после проведенных многочисленных операций находится в сложном состоянии. Но он стабилен, его жизни ничего не угрожает", - рассказал Харлов.

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