Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  25738 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  100396 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  121971 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  122746 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118457 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114747 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101697 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103950 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125463 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120301 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

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Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

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Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной

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"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

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Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

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Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  188539 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  195321 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  209137 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  232133 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  262287 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  262005 просмотра

Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.

Война •   •  11740 просмотра
Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022 года.

Экономика •   •  10116 просмотра
Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

По словам министра иностранных дел Украины Кулебы, у Китая есть рычаги влияния на россию. Китай может сделать больше, чтобы убедить рф изменить свое поведение.

политика •   •  12538 просмотра
Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российские войска ударом повредили 15,5 тонн заказов на сумму почти 3 миллиона гривен.

Война •   •  11996 просмотра
Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.

Война •   •  11355 просмотра
Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека

Ночной шторм на севере Франции вызвал оползни, в результате которых погибла 57-летняя женщина и пострадал ее сожитель, а также было повреждено несколько домов, что потребовало привлечения 56 пожарных.

Новости Мира •   •  8933 просмотра
Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека

В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть

Пожарная часть в Одессе получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела города россией 1 мая, хотя спасатели не пострадали, поскольку во время обстрела находились в укрытии.

Война •   •  11077 просмотра
В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть

Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

Snapchat запускает новые функции, включая редактирование сообщений сначала для платных подписчиков, напоминания с искусственным интеллектом, эмодзи и реакции на картах, а также созданные искусственным интеллектом наряды для Bitmoji и фотофильтры.

Технологии •   •  21650 просмотра
Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

Донецкая область: россияне пять раз ударили по Славянску, ночью атаковали Торецк

В Донецкой области российские войска совершили 1967 обстрелов, в том числе 10 населенных пунктов, в результате которых погибли 4 гражданских лица, 8 получили ранения и был поврежден 61 гражданский объект, включая жилые дома, гаражи, автомобили и линии электропередач.

Война •   •  10139 просмотра
Донецкая область: россияне пять раз ударили по Славянску, ночью атаковали Торецк

Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной

Президент Анджей Дуда предлагает организовать два саммита - с США и Украиной - во время председательства Польши в ЕС в 2025 году, чтобы подчеркнуть важность восстановления Украины и ее вступления в ЕС.

политика •   •  10446 просмотра
Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной