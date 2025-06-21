російський ешелон з пальним загорівся поблизу Токмака, залізниці завдано значних пошкоджень - Андрющенко

Під окупованим Токмаком (Запорізька область) палає російський ешелон з цистернами. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Андрющенко, інформує УНН.

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За його словами, поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде - зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що полум'я охопило 11 цистерн з паливом.

"Дим бачать за 15-20 км", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

Минулого тижня у російському калінінграді агенти ГУР атакували електропідстанцію, що призвело до припинення електропостачання об'єктів ВПК та зс рф. Збитки для росії оцінюються в майже 5 мільйонів доларів.

Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби рф та ржд - джерела