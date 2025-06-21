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російський ешелон з пальним загорівся поблизу Токмака, залізниці завдано значних пошкоджень - Андрющенко

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Поблизу Токмака горів російський ешелон з 11 цистернами пального, що, за словами Андрющенка, може бути наслідком ураження українськими Силами оборони. Це призвело до значних пошкоджень залізничної колії, через що постачання пального на фронт може бути призупинено на кілька тижнів.

російський ешелон з пальним загорівся поблизу Токмака, залізниці завдано значних пошкоджень - Андрющенко

Під окупованим Токмаком (Запорізька область) палає російський ешелон з цистернами. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Андрющенко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде

- зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що полум'я охопило 11 цистерн з паливом.

"Дим бачать за 15-20 км", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

Минулого тижня у російському калінінграді агенти ГУР атакували електропідстанцію, що призвело до припинення електропостачання об'єктів ВПК та зс рф. Збитки для росії оцінюються в майже 5 мільйонів доларів.

Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби рф та ржд - джерела13.06.25, 11:32 • 3698 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
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