російський ешелон з пальним загорівся поблизу Токмака, залізниці завдано значних пошкоджень - Андрющенко
Київ • УНН
Поблизу Токмака горів російський ешелон з 11 цистернами пального, що, за словами Андрющенка, може бути наслідком ураження українськими Силами оборони. Це призвело до значних пошкоджень залізничної колії, через що постачання пального на фронт може бути призупинено на кілька тижнів.
Під окупованим Токмаком (Запорізька область) палає російський ешелон з цистернами. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Андрющенко, інформує УНН.
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За його словами, поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.
Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде
Він уточнив, що полум'я охопило 11 цистерн з паливом.
"Дим бачать за 15-20 км", - резюмував Андрющенко.
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