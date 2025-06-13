Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби рф та ржд - джерела
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР провели успішні атаки на російську податкову та митну служби, а також сервіси «Контур», «Честный знак» та «ГосКлюч». Повторно атаковано сайт «ржд», росіяни не могли купити квитки.
Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби, через які на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Деталі
У Федеральній митній службі рф підтвердили DDoS-атаку, але назвали це формулюванням "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".
Окрім того, кібератак зазнали дотичні до митниці та податкової служби рф сервіси. Зокрема:
- «Контур» - провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу;
- «Честный знак» - національна система цифрового маркування;
- «ГосКлюч» - сервер електронного підпису.
Також кіберфахівці ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс "ржд". Учора протягом дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із санкт-петербургу, тверської та свердловської області рф.
У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях та вокзалах.
Хакери ГУР нагадують, що ржд, податкова та митна служба рф максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак.
Доповнення
Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком". Компанія забезпечувала зв'язком силовиків та місто з видобутку урану.