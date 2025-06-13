Хакеры ГУР ударили по сервисам таможни, налоговой службы рф и ржд - источники
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР провели успешные атаки на российскую налоговую и таможенную службы, а также сервисы «Контур», «Честный знак» и «ГосКлюч». Повторно атакован сайт «ржд», россияне не могли купить билеты.
Киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за которых на некоторое время был парализован внутренний документооборот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Детали
В Федеральной таможенной службе рф подтвердили DDoS-атаку, но назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности осложнен".
Кроме того, кибератакам подверглись касающиеся таможни и налоговой службы рф сервисы. В частности:
- «Контур» - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;
- «Честный знак» - национальная система цифровой маркировки;
- «ГосКлюч» - сервер электронной подписи.
Также киберспециалисты ГУР повторили атаку на сайт и мобильный сервис "ржд". Вчера в течение дня россияне снова не смогли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение российской железной дороги. Больше всего жалоб поступило из санкт-петербурга, тверской и свердловской области рф.
В компании подтвердили технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.
Хакеры ГУР напоминают, что ржд, налоговая и таможенная служба рф максимально поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины, а потому являются законными целями для кибератак.
Дополнение
Киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком". Компания обеспечивала связью силовиков и город по добыче урана.