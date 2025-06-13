Хакеры ГУР ударили по сервисам таможни, налоговой службы рф и ржд - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за которых на некоторое время был парализован внутренний документооборот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

В Федеральной таможенной службе рф подтвердили DDoS-атаку, но назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности осложнен".

Кроме того, кибератакам подверглись касающиеся таможни и налоговой службы рф сервисы. В частности:

«Контур» - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;

«Честный знак» - национальная система цифровой маркировки;

«ГосКлюч» - сервер электронной подписи.

Также киберспециалисты ГУР повторили атаку на сайт и мобильный сервис "ржд". Вчера в течение дня россияне снова не смогли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение российской железной дороги. Больше всего жалоб поступило из санкт-петербурга, тверской и свердловской области рф.

В компании подтвердили технические проблемы с сайтом и мобильным приложением из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах на железнодорожных станциях и вокзалах.

Хакеры ГУР напоминают, что ржд, налоговая и таможенная служба рф максимально поддерживают и способствуют российской агрессии против Украины, а потому являются законными целями для кибератак.

Дополнение

Киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком". Компания обеспечивала связью силовиков и город по добыче урана.