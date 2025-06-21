российский эшелон с горючим загорелся вблизи Токмака, железной дороге нанесен значительный ущерб - Андрющенко

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
18:14 • 11289 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 29972 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 90815 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 72943 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 108494 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 206159 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 91114 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 95319 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 88329 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 70047 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.2м/с
66%
751мм
Популярные новости
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 26229 просмотра
Трамп заявил, что глава разведки США Габбард ошибается в вопросе потенциала Ирана в отношении ядерного оружия: она отреагировала21 июня, 13:06 • 13951 просмотра
Лидер венгерской оппозиции заявил о "полном провале" референдума Орбана по вступлению Украины в ЕС21 июня, 14:13 • 38548 просмотра
Иран назвал нереалистичными предложения Европы на переговорах в Женеве17:13 • 15995 просмотра
Отправка закончится, должен вернуться: Зеленский о Чернышеве17:49 • 8084 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 90812 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 206158 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 108130 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 157143 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 137473 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время18:14 • 11289 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 26278 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 33011 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 41699 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 36375 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

российский эшелон с горючим загорелся вблизи Токмака, железной дороге нанесен значительный ущерб - Андрющенко

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Вблизи Токмака горел российский эшелон с 11 цистернами горючего, что, по словам Андрющенко, может быть следствием поражения украинскими Силами обороны. Это привело к значительным повреждениям железнодорожного пути, из-за чего поставки горючего на фронт могут быть приостановлены на несколько недель.

российский эшелон с горючим загорелся вблизи Токмака, железной дороге нанесен значительный ущерб - Андрющенко

Под оккупированным Токмаком (Запорожская область) горит российский эшелон с цистернами. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Андрющенко, информирует УНН.

Детали

По его словам, поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути конец. Ремонт на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет

- отметил Андрющенко.

Он уточнил, что пламя охватило 11 цистерн с топливом.

"Дым видят за 15-20 км", - резюмировал Андрющенко.

Напомним

На прошлой неделе в российском Калининграде агенты ГУР атаковали электроподстанцию, что привело к прекращению электроснабжения объектов ВПК и вс рф. Ущерб для россии оценивается почти в 5 миллионов долларов.

Хакеры ГУР ударили по сервисам таможни, налоговой службы рф и ржд - источники13.06.25, 11:32 • 3698 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
Токмак
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9