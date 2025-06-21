российский эшелон с горючим загорелся вблизи Токмака, железной дороге нанесен значительный ущерб - Андрющенко

Под оккупированным Токмаком (Запорожская область) горит российский эшелон с цистернами. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Андрющенко, информирует УНН.

Детали

По его словам, поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути конец. Ремонт на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет - отметил Андрющенко.

Он уточнил, что пламя охватило 11 цистерн с топливом.

"Дым видят за 15-20 км", - резюмировал Андрющенко.

Напомним

На прошлой неделе в российском Калининграде агенты ГУР атаковали электроподстанцию, что привело к прекращению электроснабжения объектов ВПК и вс рф. Ущерб для россии оценивается почти в 5 миллионов долларов.

Хакеры ГУР ударили по сервисам таможни, налоговой службы рф и ржд - источники