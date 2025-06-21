российский эшелон с горючим загорелся вблизи Токмака, железной дороге нанесен значительный ущерб - Андрющенко
Киев • УНН
Вблизи Токмака горел российский эшелон с 11 цистернами горючего, что, по словам Андрющенко, может быть следствием поражения украинскими Силами обороны. Это привело к значительным повреждениям железнодорожного пути, из-за чего поставки горючего на фронт могут быть приостановлены на несколько недель.
Под оккупированным Токмаком (Запорожская область) горит российский эшелон с цистернами. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Андрющенко, информирует УНН.
Детали
По его словам, поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.
Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути конец. Ремонт на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет
Он уточнил, что пламя охватило 11 цистерн с топливом.
"Дым видят за 15-20 км", - резюмировал Андрющенко.
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