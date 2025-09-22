Над Україною знешкодили 132 зі 141 запущеного росією дрона за ніч
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 132 зі 141 ворожого БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів за ніч. Було зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях.
132 зі 141 запущеного росією дрона знешкодили за ніч над Україною, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 вересня (із 21.00 21 вересня) ворог атакував 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як вказали у ПС ЗСУ, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. "Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак - ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення", - сказано у повідомленні.
