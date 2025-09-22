Над Украиной обезвредили 132 из 141 запущенного россией дрона за ночь

132 из 141 запущенного россией дрона были обезврежены за ночь над Украиной, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 сентября (с 21.00 21 сентября) враг атаковал 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, около 80 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.

Кроме того, как указали в ВС ВСУ, с 4 до 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожья. "Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак - ВОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", - сказано в сообщении.

В Запорожье уже трое погибших от российского удара: показали последствия