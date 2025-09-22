$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 22333 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 39830 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 53952 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 51383 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 55586 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 80662 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 87830 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64091 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58953 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51439 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
В Запорожье уже трое погибших от российского удара: показали последствия

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В результате российского удара по Запорожью погибли три человека, еще двое травмированы. Спасатели обнаружили тело 75-летней женщины под завалами разрушенного дома, ликвидировали возгорание здания и пяти автомобилей.

В Запорожье уже трое погибших от российского удара: показали последствия

В Запорожье до трех человек возросло число погибших в результате российского удара, еще двое травмированы, сообщили в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, чуда не произошло. Только что спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины. Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни

- написал Федоров.

По данным ГСЧС, спасатели деблокировали тело женщины на месте разрушенного частного жилого дома. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей, которое произошло в результате удара по автомобильной парковке.

Психологи ГСЧС оказали помощь 5 гражданам. Как сообщили в ГСЧС, известно также о двух травмированных.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди22.09.25, 07:41 • 1420 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье