В Запорожье уже трое погибших от российского удара: показали последствия
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погибли три человека, еще двое травмированы. Спасатели обнаружили тело 75-летней женщины под завалами разрушенного дома, ликвидировали возгорание здания и пяти автомобилей.
В Запорожье до трех человек возросло число погибших в результате российского удара, еще двое травмированы, сообщили в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, чуда не произошло. Только что спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины. Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни
По данным ГСЧС, спасатели деблокировали тело женщины на месте разрушенного частного жилого дома. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей, которое произошло в результате удара по автомобильной парковке.
Психологи ГСЧС оказали помощь 5 гражданам. Как сообщили в ГСЧС, известно также о двух травмированных.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
