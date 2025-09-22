В Запорожье уже трое погибших от российского удара: показали последствия

В Запорожье до трех человек возросло число погибших в результате российского удара, еще двое травмированы, сообщили в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, чуда не произошло. Только что спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины. Сегодняшняя вражеская атака на Запорожье унесла три жизни - написал Федоров.

По данным ГСЧС, спасатели деблокировали тело женщины на месте разрушенного частного жилого дома. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей, которое произошло в результате удара по автомобильной парковке.

Психологи ГСЧС оказали помощь 5 гражданам. Как сообщили в ГСЧС, известно также о двух травмированных.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди