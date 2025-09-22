У Запоріжжі уже троє загиблих від російського удару: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули три людини, ще двоє травмовані. Рятувальники виявили тіло 75-річної жінки під завалами зруйнованого будинку, ліквідували загоряння будівлі та п'яти автомобілів.
У Запоріжжі до трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, ще двоє травмовані, повідомили у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя
За даними ДСНС, надзвичайники деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів, яке сталось у результаті удару по автомобільній парковці.
Психологи ДСНС надали допомогу 5 громадянам. Як повідомили у ДСНС, відомо також про двох травмованих.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
