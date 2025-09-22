У Запоріжжі уже троє загиблих від російського удару: показали наслідки

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 22287 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 39764 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 53872 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 51335 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 58635 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55563 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 80628 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 87806 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64086 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58950 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 53878 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 37248 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 80629 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 87808 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 95454 перегляди
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 72622 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 95452 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 43430 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 42888 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 44334 перегляди
У Запоріжжі уже троє загиблих від російського удару: показали наслідки

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули три людини, ще двоє травмовані. Рятувальники виявили тіло 75-річної жінки під завалами зруйнованого будинку, ліквідували загоряння будівлі та п'яти автомобілів.

У Запоріжжі уже троє загиблих від російського удару: показали наслідки

У Запоріжжі до трьох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, ще двоє травмовані, повідомили у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя

- написав Федоров.

За даними ДСНС, надзвичайники деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів, яке сталось у результаті удару по автомобільній парковці.

Психологи ДСНС надали допомогу 5 громадянам. Як повідомили у ДСНС, відомо також про двох травмованих.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди 22.09.25, 07:41 • 1390 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя