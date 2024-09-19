Інспекція психлікарень на Одещині: обласна влада розповіла деталі
Київ • УНН
Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.
Заступник очільника Одеської обласної державної адміністрації Олександр Харлов відвідав "Обласну психіатричну лікарню №4" (Білгород-Дністровський), передає УНН.
Деталі
За його словами, у закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються палати, коридори, санвузли, допоміжні приміщення.
Облаштовується територія навколо відділень лікарні, зокрема всюди є пандуси, рівне дорожнє покриття, будуються альтанки для відпочинку хворих
Щодо харчування: харчоблок у задовільному стані, розповів Харлов.
Їжа нормальна, смачна, у лікарні випікають навіть запашні булочки
Втім, через низку ремонтних робіт заклад відчуває нестачу у ліжко-місцях.
За словами Харлова, ця проблема наразі вирішується. Нагадаємо, на Одещині за доручення голови облдержадміністрації Олега Кіпера триває перевірка психіатричних медзакладів.
Її розпочали після інциденту, що трапився в Одеській психіатричній лікарні #2. Там бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через умови перебування та неякісне харчування, на що оперативно відреагували в ОВА.
У ході зустрічі військового з головою Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером він назвав його батьком та зауважив на високому рівні довіри до Олега Кіпера з боку військових. Після зустрічі військовий припинив голодування, а Одеська облдержадміністрація оперативно опікується покращенням умов для всіх пацієнтів клініки