Інспекція психлікарень на Одещині: обласна влада розповіла деталі

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Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.

Заступник очільника Одеської обласної державної адміністрації Олександр Харлов відвідав "Обласну психіатричну лікарню №4" (Білгород-Дністровський), передає УНН.

Деталі

За його словами, у закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються палати, коридори, санвузли, допоміжні приміщення.

Облаштовується територія навколо відділень лікарні, зокрема всюди є пандуси, рівне дорожнє покриття, будуються альтанки для відпочинку хворих

- додав він.

Щодо харчування: харчоблок у задовільному стані, розповів Харлов.

Їжа нормальна, смачна, у лікарні випікають навіть запашні булочки

 - уточнив він.

Втім, через низку ремонтних робіт заклад відчуває нестачу у ліжко-місцях.

За словами Харлова, ця проблема наразі вирішується. Нагадаємо, на Одещині за доручення голови облдержадміністрації Олега Кіпера триває перевірка психіатричних медзакладів.

Її розпочали після інциденту, що трапився в Одеській психіатричній лікарні #2. Там бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через умови перебування та неякісне харчування, на що оперативно відреагували в ОВА.

У ході зустрічі військового з головою Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером він назвав його батьком та зауважив на високому рівні довіри до Олега Кіпера з боку військових.  Після зустрічі військовий припинив голодування, а Одеська облдержадміністрація оперативно опікується покращенням умов для всіх пацієнтів клініки

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
odeska-oblastОдеська область
bilhorod-dnistrovskyiБілгород-Дністровський
tokmakТокмак
odesaОдеса

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