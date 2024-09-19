Инспекция психбольниц в Одесской области: областная власть рассказала детали

Заместитель главы Одесской областной государственной администрации Александр Харлов посетил «Областную психиатрическую больницу №4» (Белгород-Днестровский), передает УНН.

Детали

По его словам, в заведении продолжаются ремонтные работы: обновляются палаты, коридоры, санузлы, вспомогательные помещения.

Обустраивается территория вокруг отделений больницы, в частности везде есть пандусы, ровное дорожное покрытие, строятся беседки для отдыха больных - добавил он.

Относительно питания: пищеблок в удовлетворительном состоянии, рассказал Харлов.

Еда нормальная, вкусная, в больнице выпекают даже душистые булочки - уточнил он.

Впрочем, из-за ряда ремонтных работ заведение испытывает недостаток в койко-местах.

По словам Харлова, эта проблема сейчас решается. Напомним, в Одесской области по поручению председателя облгосадминистрации Олега Кипера продолжается проверка психиатрических медучреждений.

Ее начали после инцидента, случившегося в Одесской психиатрической больнице #2. Там боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за условий пребывания и некачественного питания, на что оперативно отреагировали в ОВА.

В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных. После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники