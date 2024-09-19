Инспекция психбольниц в Одесской области: областная власть рассказала детали
Киев • УНН
Александр Харлов посетил областную психиатрическую больницу №4, где продолжаются ремонтные работы. Он отметил улучшение условий для пациентов, но указал на недостаток койко-мест из-за ремонта.
Заместитель главы Одесской областной государственной администрации Александр Харлов посетил «Областную психиатрическую больницу №4» (Белгород-Днестровский), передает УНН.
Детали
По его словам, в заведении продолжаются ремонтные работы: обновляются палаты, коридоры, санузлы, вспомогательные помещения.
Обустраивается территория вокруг отделений больницы, в частности везде есть пандусы, ровное дорожное покрытие, строятся беседки для отдыха больных
Относительно питания: пищеблок в удовлетворительном состоянии, рассказал Харлов.
Еда нормальная, вкусная, в больнице выпекают даже душистые булочки
Впрочем, из-за ряда ремонтных работ заведение испытывает недостаток в койко-местах.
По словам Харлова, эта проблема сейчас решается. Напомним, в Одесской области по поручению председателя облгосадминистрации Олега Кипера продолжается проверка психиатрических медучреждений.
Ее начали после инцидента, случившегося в Одесской психиатрической больнице #2. Там боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за условий пребывания и некачественного питания, на что оперативно отреагировали в ОВА.
В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных. После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники