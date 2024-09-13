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Військового Петра Коноплю виписали з одеської психлікарні, але він обіцяє повернутися: історія завершена на оптимістичній ноті

Київ • УНН

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Петро Конопля розповів про позитивні зміни в Одеській психлікарні №2 після візиту голови ОДА. Військовий припинив голодування та висловив надію на подальші покращення умов для пацієнтів.

Бойовий медик Петро Конопля, який скаржився на умови перебування та неякісне харчування в Одеській психлікарні №2, розповів про позитивні зміни в роботі медзакладу, передає УНН.

Деталі

За його словами, лікарня "ожила" після візиту очільника Одеської облдержадміністрації Олега Кіпера.

Як на мене, лікарня трохи ожила, прокинулась, посвіжішала, зашевелились і мене це радує, зміни відбуваються КОЖЕН ДЕНЬ! Загалом у цієї історії дуже багато плюсів, які довго перераховувати

- пише він.

Конопля висловив сподівання, що ремонтні роботи у медзакладі не припиняться, а пацієнтів психлікарні харчуватимуть якісною їжею.

Все ж знайшлись песимісти які впевнені, що все повернеться на свої місця після моєї виписки. Вжив заходів для запобігання подібних сценаріїв, і буду дуже радий, якщо халепа таки станеться. Бо тепер - це моя посадка, і ви х** мене звідси виб’єте

 - додав він.

Нагадаємо

У серпні бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через незадовільні умови проживання та харчування, на що оперативно відреагувала Одеська облдержадміністрація.

У ході зустрічі військового з головою Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером він назвав його батьком та зауважив на високому рівні довіри до Олега Кіпера з боку військових.

Мав сьогодні розмову з Олегом Кіпером, головою ОДА, військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували і саме пан Олег сьогодні приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні

- сказав він.

Після зустрічі військовий припинив голодування, а Одеська облдержадміністрація оперативно опікується покращенням умов для всіх пацієнтів клініки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство

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