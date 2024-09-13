Военного Петра Коноплю выписали из одесской психбольницы, но он обещает вернуться: история завершена на оптимистичной ноте
Киев • УНН
Петр Конопля рассказал о положительных изменениях в Одесской психбольнице №2 после визита главы ОГА. Военный прекратил голодовку и выразил надежду на дальнейшие улучшения условий для пациентов.
Боевой медик Петр Конопля, который жаловался на условия пребывания и некачественное питание в Одесской психбольнице №2, рассказал о положительных изменениях в работе медучреждения, передает УНН.
Детали
По его словам, больница «ожила» после визита главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.
Как по мне, больница немного ожила, проснулась, посвежела, зашевелились и меня это радует, изменения происходят КАЖДЫЙ ДЕНЬ! В общем у этой истории очень много плюсов, которые долго перечислять
Конопля выразил надежду, что ремонтные работы в медучреждении не прекратятся, а пациентов психбольницы будут питать качественной пищей.
Все же нашлись пессимисты которые уверены, что все вернется на свои места после моей выписки. Принял меры для предотвращения подобных сценариев, и буду очень рад, если неприятность таки произойдет. Потому что теперь - это моя посадка, и вы х** меня отсюда выбьете
Напомним,
В августе боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий проживания и питания, на что оперативно отреагировала Одесская облгосадминистрация.
В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных.
Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы
После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники.