Военного Петра Коноплю выписали из одесской психбольницы, но он обещает вернуться: история завершена на оптимистичной ноте

Боевой медик Петр Конопля, который жаловался на условия пребывания и некачественное питание в Одесской психбольнице №2, рассказал о положительных изменениях в работе медучреждения, передает УНН.

Детали

По его словам, больница «ожила» после визита главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.

Как по мне, больница немного ожила, проснулась, посвежела, зашевелились и меня это радует, изменения происходят КАЖДЫЙ ДЕНЬ! В общем у этой истории очень много плюсов, которые долго перечислять - пишет он.

Конопля выразил надежду, что ремонтные работы в медучреждении не прекратятся, а пациентов психбольницы будут питать качественной пищей.

Все же нашлись пессимисты которые уверены, что все вернется на свои места после моей выписки. Принял меры для предотвращения подобных сценариев, и буду очень рад, если неприятность таки произойдет. Потому что теперь - это моя посадка, и вы х** меня отсюда выбьете - добавил он.

Напомним,

В августе боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий проживания и питания, на что оперативно отреагировала Одесская облгосадминистрация.

В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных.

Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОГА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы - сказал он.

После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники.