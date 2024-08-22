Одесская ОВА поручила проверить психиатрическую больницу

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов дал поручение профильному департаменту провести проверку и безотлагательно решить проблему с питанием в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи, передает УНН.

О ситуации в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи. Выехал на место и пообщался с пациентами и медицинским персоналом. Ситуация с питанием не соответствует установленным требованиям и стандартам и требует улучшения. Дал поручение профильному Департаменту провести проверку медучреждения, наладить коммуникацию между пациентами и администрацией больницы, разработать план немедленного улучшения условий пребывания пациентов в палатах, и, самое главное, - в течение суток проанализировать и подготовить финансовый расчет возможности увеличения стоимости ежесуточного питания пациентов и безотлагательно решить эту проблему - пишет он в Facebook.

Халов отметил, что о принятых мерах, их результатах и устранении недостатков департамент ОВА проинформирует до 1 сентября этого года.

Все вопросы держим на личном контроле. На постоянной связи с пациентами и персоналом - добавил он.

Контекст

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В своих социальных сетях эдик 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, известный под позывным «Трава», Петр Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

К своему сообщению он добавил видео, на котором показал, как выглядит еда и условия его пребывания в больнице.