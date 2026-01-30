Генштаб підтвердив ураження російського ЗРК "Оса" та логістичних об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "Оса" та низки логістичних об'єктів російських окупантів, пише УНН.

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль - повідомили в Генштабі.

Окрім цього, як вказано, українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на ТОТ Запорізької області.

Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки - ідеться у повідомленні Генштабу.

Втрати окупантів уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів