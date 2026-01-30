$42.850.08
09:11 • 1202 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 7118 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 15075 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 22032 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 43584 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 34722 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 27892 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 45344 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25660 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36891 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
Генштаб підтвердив ураження російського ЗРК "Оса" та логістичних об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "Оса" поблизу Семенівки на Запоріжжі. Також українські захисники знищили логістичні об'єкти окупантів біля Токмака, Охримівки та Кирилівки.

Генштаб підтвердив ураження російського ЗРК "Оса" та логістичних об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "Оса" та низки логістичних об'єктів російських окупантів, пише УНН.

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль

- повідомили в Генштабі.

Окрім цього, як вказано, українські захисники били по важливих логістичних  об'єктах противника на ТОТ Запорізької області.

Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Втрати окупантів уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів30.01.26, 06:33 • 3672 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Токмак
Україна