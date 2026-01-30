Генштаб підтвердив ураження російського ЗРК "Оса" та логістичних об'єктів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "Оса" поблизу Семенівки на Запоріжжі. Також українські захисники знищили логістичні об'єкти окупантів біля Токмака, Охримівки та Кирилівки.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК "Оса" та низки логістичних об'єктів російських окупантів, пише УНН.
В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль
Окрім цього, як вказано, українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на ТОТ Запорізької області.
Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки
Втрати окупантів уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів30.01.26, 06:33 • 3672 перегляди