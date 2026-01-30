Генштаб подтвердил поражение российского ЗРК "Оса" и логистических объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов российских оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, как указано, украинские защитники били по важным логистическим объектам противника на ВОТ Запорожской области.

Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки - говорится в сообщении Генштаба.

Потери оккупантов уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Силы обороны Украины за сутки «отминусовали» еще 1310 оккупантов