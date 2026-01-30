$42.850.08
09:11 • 1170 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 6976 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 14914 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 21900 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 43443 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 34608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 27842 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 45154 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25651 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36880 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Генштаб подтвердил поражение российского ЗРК "Оса" и логистических объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ЗРК "Оса" вблизи Семеновки в Запорожье. Также украинские защитники уничтожили логистические объекты оккупантов возле Токмака, Охримовки и Кирилловки.

Генштаб подтвердил поражение российского ЗРК "Оса" и логистических объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ЗРК "Оса" и ряда логистических объектов российских оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель

- сообщили в Генштабе.

Кроме этого, как указано, украинские защитники били по важным логистическим объектам противника на ВОТ Запорожской области.

Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки

- говорится в сообщении Генштаба.

Потери оккупантов уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

