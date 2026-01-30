Силы обороны Украины за сутки «отминусовали» еще 1310 оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал свежую статистику потерь российских оккупационных войск, которые за минувшие сутки возросли еще на 1 310 человек. Общее количество ликвидированного личного состава агрессора с начала полномасштабного вторжения приблизилось к отметке в 1 239 000 военных. Об этом пишет УНН.

Подробности

В течение последних суток украинские защитники сосредоточили усилия на выводе из строя логистики и огневых средств противника. Оккупанты потеряли 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и одну установку ПВО.

Также подтверждено уничтожение одного танка и четырех боевых бронированных машин, что указывает на изменение тактики врага в сторону использования меньших бронегрупп во время штурмовых действий.

Успехи в борьбе с дронами и логистикой

Наибольшие потери враг понес в сегменте беспилотной авиации – Силы обороны приземлили или подавили средствами РЭБ 555 БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме этого, существенный удар нанесен по транспортному обеспечению захватчиков: за сутки уничтожено 129 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что значительно усложняет подвоз боеприпасов и топлива к передовым позициям. Также в список утраченного имущества добавилась одна единица специальной техники.

