Силы обороны Украины за сутки «отминусовали» еще 1310 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов, общие потери агрессора приблизились к 1,239 млн военных. Уничтожено 15 артсистем, 555 БПЛА и 129 единиц автомобильной техники.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал свежую статистику потерь российских оккупационных войск, которые за минувшие сутки возросли еще на 1 310 человек. Общее количество ликвидированного личного состава агрессора с начала полномасштабного вторжения приблизилось к отметке в 1 239 000 военных. Об этом пишет УНН.
Подробности
В течение последних суток украинские защитники сосредоточили усилия на выводе из строя логистики и огневых средств противника. Оккупанты потеряли 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и одну установку ПВО.
Также подтверждено уничтожение одного танка и четырех боевых бронированных машин, что указывает на изменение тактики врага в сторону использования меньших бронегрупп во время штурмовых действий.
Успехи в борьбе с дронами и логистикой
Наибольшие потери враг понес в сегменте беспилотной авиации – Силы обороны приземлили или подавили средствами РЭБ 555 БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме этого, существенный удар нанесен по транспортному обеспечению захватчиков: за сутки уничтожено 129 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что значительно усложняет подвоз боеприпасов и топлива к передовым позициям. Также в список утраченного имущества добавилась одна единица специальной техники.
