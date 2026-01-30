$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 13800 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 13988 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 14403 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 19814 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19894 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 32306 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28927 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32325 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28837 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Силы обороны Украины за сутки «отминусовали» еще 1310 оккупантов

Киев • УНН

 • 78 просмотра

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов, общие потери агрессора приблизились к 1,239 млн военных. Уничтожено 15 артсистем, 555 БПЛА и 129 единиц автомобильной техники.

Силы обороны Украины за сутки «отминусовали» еще 1310 оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал свежую статистику потерь российских оккупационных войск, которые за минувшие сутки возросли еще на 1 310 человек. Общее количество ликвидированного личного состава агрессора с начала полномасштабного вторжения приблизилось к отметке в 1 239 000 военных. Об этом пишет УНН.

Подробности

В течение последних суток украинские защитники сосредоточили усилия на выводе из строя логистики и огневых средств противника. Оккупанты потеряли 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и одну установку ПВО.

Также подтверждено уничтожение одного танка и четырех боевых бронированных машин, что указывает на изменение тактики врага в сторону использования меньших бронегрупп во время штурмовых действий.

Успехи в борьбе с дронами и логистикой

Наибольшие потери враг понес в сегменте беспилотной авиации – Силы обороны приземлили или подавили средствами РЭБ 555 БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме этого, существенный удар нанесен по транспортному обеспечению захватчиков: за сутки уничтожено 129 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что значительно усложняет подвоз боеприпасов и топлива к передовым позициям. Также в список утраченного имущества добавилась одна единица специальной техники.

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины