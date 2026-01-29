Славянское направление: армия рф усиливает давление вокруг Дроновки, украинские военные ведут позиционную борьбу

$42.770.19
51.230.00
ukenru
18:35 • 1788 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 6538 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 13207 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 23535 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 22434 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 26876 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 24523 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 18458 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20220 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28759 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
99%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 13070 просмотра
Доходы россии от нефти резко упали на фоне санкций - FT29 января, 10:00 • 6180 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 27122 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 12383 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5878 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 6538 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5904 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 12395 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 72571 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 100931 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 1474 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 2062 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 28841 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 54841 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 52111 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Instagram

Славянское направление: армия рф усиливает давление вокруг Дроновки, украинские военные ведут позиционную борьбу

Киев • УНН

 • 0 просмотра

На Славянском направлении ВСУ остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед. Враг усиливает давление вокруг Дроновки, где украинские защитники ведут позиционную борьбу.

Славянское направление: армия рф усиливает давление вокруг Дроновки, украинские военные ведут позиционную борьбу

Враг усиливает давление вокруг Дроновки на Славянском направлении, подразделения Сил обороны Украины ведут позиционную борьбу за удержание населенного пункта, нанося противнику потери в живой силе и технике, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед. Враг усиливает давление вокруг Дроновки, подразделения Сил обороны Украины ведут позиционную борьбу за удержание населенного пункта, нанося противнику потери в живой силе и технике 

- говорится в сообщении.

По данным ГВ "Восток", для штурма Дроновки, а также населенных пунктов Платоновка и Закотное враг пытается накопить дополнительные ресурсы. По местам сосредоточения личного состава оккупантов и их логистическим маршрутам наносится огневое поражение. В частности, недавно подразделениями беспилотных систем была обнаружена и уничтожена вражеская САУ 2С3 "Акация".

На фронте произошло 180 боевых столкновений, 65 атак отбиты на Покровском направлении29.01.26, 16:22 • 2104 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Славянск
Вооруженные силы Украины