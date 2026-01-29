Славянское направление: армия рф усиливает давление вокруг Дроновки, украинские военные ведут позиционную борьбу

Враг усиливает давление вокруг Дроновки на Славянском направлении, подразделения Сил обороны Украины ведут позиционную борьбу за удержание населенного пункта, нанося противнику потери в живой силе и технике, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед. Враг усиливает давление вокруг Дроновки, подразделения Сил обороны Украины ведут позиционную борьбу за удержание населенного пункта, нанося противнику потери в живой силе и технике - говорится в сообщении.

По данным ГВ "Восток", для штурма Дроновки, а также населенных пунктов Платоновка и Закотное враг пытается накопить дополнительные ресурсы. По местам сосредоточения личного состава оккупантов и их логистическим маршрутам наносится огневое поражение. В частности, недавно подразделениями беспилотных систем была обнаружена и уничтожена вражеская САУ 2С3 "Акация".

