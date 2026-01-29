Слов'янський напрямок: армія рф посилює тиск навколо Дронівки, українські військові ведуть позиційну боротьбу

$42.770.19
18:35 • 2124 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 7332 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 13477 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 23996 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 22826 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 27178 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 24790 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18620 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28834 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 13221 перегляди
Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT29 січня, 10:00 • 6492 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 27846 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12638 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 6394 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
17:45 • 7334 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 6468 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12670 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 72919 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 101284 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 1628 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 2210 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 29012 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 55011 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 52273 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Instagram

Слов'янський напрямок: армія рф посилює тиск навколо Дронівки, українські військові ведуть позиційну боротьбу

Київ • УНН

 • 190 перегляди

На Слов'янському напрямку ЗСУ зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед. Ворог посилює тиск навколо Дронівки, де українські захисники ведуть позиційну боротьбу.

Слов'янський напрямок: армія рф посилює тиск навколо Дронівки, українські військові ведуть позиційну боротьбу

Ворог посилює тиск навколо Дронівки, що на Слов'янському напрямку, підрозділи Сил оборони України ведуть позиційну боротьбу за утримання населеного пункту, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці, передає УНН із посилання на Угруповання військ "Схід".

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед. Ворог посилює тиск навколо Дронівки, підрозділи Сил оборони України ведуть позиційну боротьбу за утримання населеного пункту, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці 

- йдеться у повідомленні.

За даними УВ "Схід", для штурму Дронівки, а також населених пунктів Платонівка та Закітне ворог намагається накопичити додаткові ресурси. По місцям зосередження особового складу окупантів та їх логістичним маршрутам завдається вогневе ураження. Зокрема, нещодавно підрозділами безпілотних систем було виявлено та знищено ворожу САУ 2С3 "Акація".

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень, 65 атак відбито на Покровському напрямку29.01.26, 16:22 • 2124 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Слов'янськ
Збройні сили України