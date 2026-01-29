Слов'янський напрямок: армія рф посилює тиск навколо Дронівки, українські військові ведуть позиційну боротьбу

Ворог посилює тиск навколо Дронівки, що на Слов'янському напрямку, підрозділи Сил оборони України ведуть позиційну боротьбу за утримання населеного пункту, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці, передає УНН із посилання на Угруповання військ "Схід".

За даними УВ "Схід", для штурму Дронівки, а також населених пунктів Платонівка та Закітне ворог намагається накопичити додаткові ресурси. По місцям зосередження особового складу окупантів та їх логістичним маршрутам завдається вогневе ураження. Зокрема, нещодавно підрозділами безпілотних систем було виявлено та знищено ворожу САУ 2С3 "Акація".

