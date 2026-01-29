На фронті відбулося 180 бойових зіткнень, 65 атак відбито на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. На Покровському напрямку вже відбили 65 атак, ворог активно діє ще на трьох напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Кучерівка, Рогізне, Студенок, Будки, Безсалівка, Яструбщина, Іскрисківщина, Рижівка Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив сім спроб наступу, 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося десять боєзіткнень, п’ять з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка та у бік Дружелюбівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 77 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 65 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував 19 разів, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 25 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Верхня Терса. Дев’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у бік Лук’янівського та Павлівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб - Генштаб ЗСУ