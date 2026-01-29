На фронте произошло 180 боевых столкновений, 65 атак отбиты на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений. На Покровском направлении уже отбили 65 атак, враг активно действует еще на трех направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Хреновка Черниговской области; Кучеровка, Рогизне, Студенок, Будки, Бессаловка, Ястребщина, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил семь попыток наступления, 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. Всего на данном направлении произошло десять боестолкновений, пять из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного. Одно боестолкновение на это время продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 77 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 65 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал 19 раз, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Гавриловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Девять боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 117 боевых столкновений, враг потерял 830 человек - Генштаб ВСУ