На фронте за сутки произошло 117 боевых столкновений, враг потерял 830 человек - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 117 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 77 авиационных ударов, сбросил 223 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, враг применил 6757 дронов-камикадзе и совершил 3840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка, Чаривное, Копани, Терсянка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку на огневой позиции и четыре пункта управления БпЛА российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северско-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 15 атак оккупантов, противник совершил 102 обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Радьковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышево и Ставок.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил две атаки в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 830 человек. Также враг потерял четыре танка, семь боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, один самолет, 955 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 29 января россияне атаковали Украину 105 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.