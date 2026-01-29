84 зі 105 запущених рф дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
У ніч на 29 січня росія атакувала Україну 105 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.
росія вночі вдарила по Україні 105 дронами, збито або придушено 84 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 січня (з 18:00 28 січня) ворог атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
