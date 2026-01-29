84 зі 105 запущених рф дронів знешкодили над Україною

$42.960.17
51.230.17
ukenru
29 січня, 00:09 • 8776 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 17120 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 19196 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 17514 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 16975 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 18717 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21219 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14607 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26201 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24874 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.7м/с
93%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 8122 перегляди
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль28 січня, 20:52 • 7216 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 10286 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 10565 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 9414 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 38848 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 67887 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 93756 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 72992 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 91774 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 12224 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 39647 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 38087 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 44719 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 47277 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Золото

84 зі 105 запущених рф дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У ніч на 29 січня росія атакувала Україну 105 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.

84 зі 105 запущених рф дронів знешкодили над Україною

росія вночі вдарила по Україні 105 дронами, збито або придушено 84 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 січня (з 18:00 28 січня) ворог атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати російських окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 830 протягом доби – Генштаб29.01.26, 06:46 • 2000 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк