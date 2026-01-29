84 из 105 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

россия ночью ударила по Украине 105 дронами, сбито или подавлено 84 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 января (с 18:00 28 января) враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

