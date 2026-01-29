$42.960.17
84 из 105 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В ночь на 29 января россия атаковала Украину 105 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.

россия ночью ударила по Украине 105 дронами, сбито или подавлено 84 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 января (с 18:00 28 января) враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк