84 из 105 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 29 января россия атаковала Украину 105 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.
россия ночью ударила по Украине 105 дронами, сбито или подавлено 84 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 января (с 18:00 28 января) враг атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Потери российских оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 830 за сутки – Генштаб29.01.26, 06:46 • 2040 просмотров