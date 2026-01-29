Потери российских оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 830 за сутки – Генштаб

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 5044 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 13361 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 16400 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 14841 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14710 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 17315 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19642 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14104 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25515 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24526 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Графики отключений электроэнергии
Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28 января, 20:46 • 4216 просмотра
610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль28 января, 20:52 • 3332 просмотра
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56 • 6262 просмотра
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 6638 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна00:39 • 5098 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 36664 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 65694 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 92126 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 71426 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 90114 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 11215 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 38821 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 37310 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 43938 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 46529 просмотра
Потери российских оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 830 за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 29 января. За сутки ликвидировано 830 захватчиков и уничтожено значительное количество техники.

Потери российских оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 830 за сутки – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 29 января. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 830 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники, в том числе артиллерийские системы и беспилотники. Об этом пишет УНН.

Подробности

По официальным данным – в течение суток украинские защитники приземлили еще один вражеский самолет, увеличив общий счет уничтоженной авиации РФ до 435 единиц. Наибольшая активность зафиксирована в уничтожении средств воздушного нападения и разведки: ликвидировано 955 беспилотников оперативно-тактического уровня. Также оккупанты потеряли 20 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны.

Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных28.01.26, 05:48 • 28861 просмотр

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;
    • танков – 11 613 (+4) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 965 (+7) ед;
        • артиллерийских систем – 36 733 (+20) ед;
          • средств ПВО – 1 288 (+2) ед;
            • самолетов – 435 (+1) ед;
              • БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955) ед;
                • автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88) ед.

                  Командование отмечает, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий на нескольких направлениях одновременно, поэтому данные постоянно уточняются. Стабильным остается высокий уровень уничтожения автомобильной техники, что свидетельствует об успешном поражении логистических путей врага.  

                  рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428.01.26, 22:56 • 6278 просмотров

                  Степан Гафтко

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                  Вооруженные силы Украины