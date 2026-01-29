Потери российских оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 830 за сутки – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 29 января. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 830 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники, в том числе артиллерийские системы и беспилотники. Об этом пишет УНН.

Подробности

По официальным данным – в течение суток украинские защитники приземлили еще один вражеский самолет, увеличив общий счет уничтоженной авиации РФ до 435 единиц. Наибольшая активность зафиксирована в уничтожении средств воздушного нападения и разведки: ликвидировано 955 беспилотников оперативно-тактического уровня. Также оккупанты потеряли 20 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны.

Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 237 400 (+830) человек;

танков – 11 613 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23 965 (+7) ед;

артиллерийских систем – 36 733 (+20) ед;

средств ПВО – 1 288 (+2) ед;

самолетов – 435 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88) ед.

Командование отмечает, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий на нескольких направлениях одновременно, поэтому данные постоянно уточняются. Стабильным остается высокий уровень уничтожения автомобильной техники, что свидетельствует об успешном поражении логистических путей врага.

