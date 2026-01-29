Втрати російських окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 830 протягом доби – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських окупаційних військ станом на ранок 29 січня. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 830 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема артилерійські системи та безпілотники. Про це пише УНН.

Деталі

За офіційними даними – протягом доби українські захисники приземлили ще один ворожий літак, збільшивши загальний рахунок знищеної авіації рф до 435 одиниць. Найбільшу активність зафіксовано у знищенні засобів повітряного нападу та розвідки: ліквідовано 955 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також окупанти втратили 20 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб;

танків – 11 613 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од;

артилерійських систем – 36 733 (+20) од;

засобів ППО – 1 288 (+2) од;

літаків – 435 (+1) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 118 679 (+955) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88) од.

Командування наголошує, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій на кількох напрямках одночасно, тому дані постійно уточнюються. Стабільним залишається високий рівень знищення автомобільної техніки, що свідчить про успішне ураження логістичних шляхів ворога.

