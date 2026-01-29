Втрати російських окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 830 протягом доби – Генштаб

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 5158 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 13446 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 16454 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 14892 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 14761 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 17350 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 19694 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14116 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25544 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24537 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
94%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 4306 перегляди
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль28 січня, 20:52 • 3418 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 6350 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 6740 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну00:39 • 5192 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 36719 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 65743 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 92151 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 71449 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 90147 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 11230 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 38835 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 37322 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 43951 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 46543 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Втрати російських окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 830 протягом доби – Генштаб

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів станом на 29 січня. За добу ліквідовано 830 загарбників та знищено значну кількість техніки.

Втрати російських окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 830 протягом доби – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських окупаційних військ станом на ранок 29 січня. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 830 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема артилерійські системи та безпілотники. Про це пише УНН.

Деталі

За офіційними даними – протягом доби українські захисники приземлили ще один ворожий літак, збільшивши загальний рахунок знищеної авіації рф до 435 одиниць. Найбільшу активність зафіксовано у знищенні засобів повітряного нападу та розвідки: ліквідовано 955 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також окупанти втратили 20 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони.

Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових28.01.26, 05:48 • 28862 перегляди

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб;
    • танків – 11 613 (+4) од;
      • бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од;
        • артилерійських систем – 36 733 (+20) од;
          • засобів ППО – 1 288 (+2) од;
            • літаків – 435 (+1) од;
              • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 118 679 (+955) од;
                • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88) од.

                  Командування наголошує, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій на кількох напрямках одночасно, тому дані постійно уточнюються. Стабільним залишається високий рівень знищення автомобільної техніки, що свідчить про успішне ураження логістичних шляхів ворога.  

                  рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428.01.26, 22:56 • 6372 перегляди

                  Степан Гафтко

                  Війна в Україні
                  Техніка
                  Воєнний стан
                  Війна в Україні
                  Генеральний штаб Збройних сил України
                  Збройні сили України