29 січня, 00:09 • 10272 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 18832 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 20457 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 18701 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 17953 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 19253 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21801 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14775 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26419 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24973 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 117 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, 77 авіаційних ударів та застосував 6757 дронів-камікадзе.

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 117 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, ворог застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 15 атак окупантів, противник здійснив 102 обстріли, в тому числі 11 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось дві ворожі атаки. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Радьківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в українську оборону в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив дві атаки у бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, один літак, 955 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 29 січня росіяни атакували Україну 105 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.

Євген Устименко

