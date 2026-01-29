На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту зафіксовано 117 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, ворог застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 15 атак окупантів, противник здійснив 102 обстріли, в тому числі 11 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось дві ворожі атаки. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Радьківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в українську оборону в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив дві атаки у бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 830 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, один літак, 955 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 29 січня росіяни атакували Україну 105 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.