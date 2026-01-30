$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 13842 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 14011 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 14421 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 19830 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 19902 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 32316 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 28933 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32330 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28840 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів

Київ • УНН

 • 96 перегляди

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 окупантів, загальні втрати агресора наблизилися до 1,239 млн військових. Знищено 15 артсистем, 555 БПЛА та 129 одиниць автомобільної техніки.

Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжу статистику втрат російських окупаційних військ, які за минулу добу зросли ще на 1 310 осіб. Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора від початку повномасштабного вторгнення наблизилася до позначки у 1 239 000 військових. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби українські захисники зосередили зусилля на виведенні з ладу логістики та вогневих засобів противника. Окупанти втратили 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та одну установку ППО.

Також підтверджено знищення одного танка та чотирьох бойових броньованих машин, що вказує на зміну тактики ворога у бік використання менших бронегруп під час штурмових дій.

Успіхи у боротьбі з дронами та логістикою

Найбільших втрат ворог зазнав у сегменті безпілотної авіації – Сили оборони приземлили або подавили засобами РЕБ 555 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Окрім цього, суттєвого удару завдано по транспортному забезпеченню загарбників: за добу знищено 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що значно ускладнює підвезення боєприпасів і палива до передових позицій. Також до списку втраченого майна додалася одна одиниця спеціальної техніки.

Степан Гафтко

