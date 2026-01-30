Сили оборони України відмінусували протягом доби ще 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжу статистику втрат російських окупаційних військ, які за минулу добу зросли ще на 1 310 осіб. Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора від початку повномасштабного вторгнення наблизилася до позначки у 1 239 000 військових. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби українські захисники зосередили зусилля на виведенні з ладу логістики та вогневих засобів противника. Окупанти втратили 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та одну установку ППО.

Також підтверджено знищення одного танка та чотирьох бойових броньованих машин, що вказує на зміну тактики ворога у бік використання менших бронегруп під час штурмових дій.

Успіхи у боротьбі з дронами та логістикою

Найбільших втрат ворог зазнав у сегменті безпілотної авіації – Сили оборони приземлили або подавили засобами РЕБ 555 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Окрім цього, суттєвого удару завдано по транспортному забезпеченню загарбників: за добу знищено 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що значно ускладнює підвезення боєприпасів і палива до передових позицій. Також до списку втраченого майна додалася одна одиниця спеціальної техніки.

Слов'янський напрямок: армія рф посилює тиск навколо Дронівки, українські військові ведуть позиційну боротьбу