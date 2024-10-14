Обстріл на Одещині: двоє осіб перебувають у стабільно важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по Одесі загинула 1 людина, 8 поранено. Пошкоджено 2 цивільні судна, що може перешкодити зерновій ініціативі України, яка годує 400 млн людей у 70 країнах.
Сьогодні вдень рф атакувала Одесу, в результаті чого одна людина загинула, восьмеро - отримали поранення. Двоє осіб перебувають у лікарні у стабільно важкому стані. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, вісім осіб отримали поранення, шість із яких наразі перебувають у лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Стан двох із них – стабільно важкий
Він додав, що рф не припиняє тероризувати мирну Одещину.
"Це вже четверта атака балістичними ракетами за останній тиждень на припортову інфраструктуру Одещину.
Внаслідок сьогоднішньої атаки було пошкоджено 2 цивільних судна. Я вважаю, що намірами російського ворога є перешкодити нашому зерновому коридору, зерновій ініціативі України, якою ми годуємо майже 400 млн людей у 70 країнах світу", - вказав він.