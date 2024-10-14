Обстрел в Одесской области: два человека находятся в стабильно тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Одессе погиб 1 человек, 8 ранены. Повреждены 2 гражданских судна, что может помешать зерновой инициативе Украины, которая кормит 400 млн человек в 70 странах.
Сегодня днем рф атаковала Одессу, в результате чего один человек погиб, восемь - получили ранения. Два человека находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
В результате вражеского обстрела один человек погиб, восемь человек получили ранения, шесть из которых сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние двух из них - стабильно тяжелое
Он добавил, что рф не прекращает терроризировать мирную Одесскую область.
«Это уже четвертая атака баллистическими ракетами за последнюю неделю на припортовую инфраструктуру Одесской области.
В результате сегодняшней атаки были повреждены 2 гражданских судна. Я считаю, что намерениями российского врага является помешать нашему зерновому коридору, зерновой инициативе Украины, которой мы кормим почти 400 млн человек в 70 странах мира», - указал он.