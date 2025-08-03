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Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива для російських загарбників на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Оперативник партизанського руху "АТЕШ" спалив релейну шафу біля н.п. Шовкове на Запоріжжі. Це затримало постачання палива для окупаційних військ, що прямували до Бердянська.

Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива для російських загарбників на Запоріжжі

У Запорізькій області оперативник партизанського руху "АТЕШ" спалив релейну шафу на відрізку залізниці, яка веде до Бердянська. Це допомогло затримати постачання палива для окупаційних військ, пише УНН з посилання на інформацію "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля н.п. Шовкове в Запорізька область. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська. Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. І вибрано це місце нами невипадково. Цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад

- говориться у повідомленні.

В "АТЕШ" підкреслили, що Бердянськ був і залишається українським містом. Опір, який чинять російським оккупантам місцеві мешканці, свідчить про це.

"Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими! Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами, і "російський світ" тут не приживеться! Закликаємо жителів Бердянська, Мелітополя, Токмака та інших міст приєднуватись до нашого руху – ставайте частиною опору!", - закликали партизани.

Доповнення

Рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.

Партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію під тулою, знищивши релейну шафу, що відповідала за рух потягів. Це спричинило серйозні перебої у залізничному сполученні, що вплинуло на постачання боєприпасів та озброєння для російських військ.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Запорізька область
Херсонська область
Токмак
Бердянськ
Мелітополь