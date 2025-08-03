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Партизаны "АТЕШ" сорвали поставки топлива для российских захватчиков в Запорожье

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Оперативник партизанского движения "АТЕШ" сжег релейный шкаф возле н.п. Шелковое в Запорожье. Это задержало поставки топлива для оккупационных войск, направлявшихся в Бердянск.

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставки топлива для российских захватчиков в Запорожье

В Запорожской области оперативник партизанского движения "АТЕШ" сжег релейный шкаф на участке железной дороги, ведущей в Бердянск. Это помогло задержать поставки топлива для оккупационных войск, пишет УНН со ссылкой на информацию "АТЕШ".

Агент движения "АТЕШ" совершил диверсию возле н.п. Шелковое в Запорожской области. Был сожжен релейный шкаф на участке железной дороги, ведущей в оккупированный Бердянск. Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении. И выбрано это место нами неслучайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы – техника, топливо и личный состав

- говорится в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркнули, что Бердянск был и остается украинским городом. Сопротивление, которое оказывают российским оккупантам местные жители, свидетельствует об этом.

"Бердянск, как и вся Запорожская область, всегда были и будут украинскими! Местные жители своими действиями доказывают, что будут бороться с оккупантами, и "русский мир" здесь не приживется! Призываем жителей Бердянска, Мелитополя, Токмака и других городов присоединяться к нашему движению – становитесь частью сопротивления!", - призвали партизаны.

Дополнение

Движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.

Партизаны "АТЕШ" успешно провели диверсию под Тулой, уничтожив релейный шкаф, отвечавший за движение поездов. Это вызвало серьезные перебои в железнодорожном сообщении, что повлияло на поставки боеприпасов и вооружения для российских войск.

Павел Зинченко

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