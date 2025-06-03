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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Блекаут на окупованих територіях: атака БПЛА на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Вночі українські БПЛА масовано атакували окуповані райони Запорізької та Херсонської областей. Знищено підстанції, склади з боєприпасами, що призвело до тотального блекауту.

Блекаут на окупованих територіях: атака БПЛА на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини

Уночі внаслідок масованої атаки українських БПЛА окуповані райони Запорізької та Херсонської областей залишились без електропостачання. Зафіксовано серйозні пошкодження підстанцій і складів із боєприпасами, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка

Деталі

Унаслідок нічної атаки БПЛА уражено низку об’єктів на тимчасово окупованих територіях:

Токмак – удар по складу з боєприпасами, пожежа та повторна детонація; 

Молочанськ, Пологівський район – виведено з ладу електропідстанцію, виникла пожежа; 

Мелітополь – знищена підстанція, яка забезпечувала живлення військових об’єктів;

Геніченський район Херсонської області – знищено ще одну підстанцію з аналогічною функцією;

Зафіксовані вибухи та робота ППО на всій окупованій території Запорізької області аж до Бердянська.

Через удари БПЛА повністю знеструмлені окуповані частини Запорізької області, значна частина Херсонської області також залишилася без електропостачання.

Попередньо: уражено до 44 об’єктів, які використовувалися росіянами як бази або пункти лікування поранених.

У підсумку – тотальний блекаут та відключення електроенергії по всій окупованій Запорізької та значної частині Херсонської областей

- повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

 Додатково 

За повідомленням Андрющенка, через знищення енергетичної інфраструктури підключення до Запорізької АЕС відкладається щонайменше на місяць.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Запорізька область
Запорізька атомна електростанція
Херсонська область
Токмак
Бердянськ
Мелітополь
Brent Oil
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