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Блэкаут на оккупированных территориях: атака БПЛА на ВОТ Запорожья и Херсонщины

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Ночью украинские БПЛА массированно атаковали оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены подстанции, склады с боеприпасами, что привело к тотальному блэкауту.

Блэкаут на оккупированных территориях: атака БПЛА на ВОТ Запорожья и Херсонщины

Ночью в результате массированной атаки украинских БПЛА оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей остались без электроснабжения. Зафиксированы серьезные повреждения подстанций и складов с боеприпасами, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко

Детали

В результате ночной атаки БПЛА поражен ряд объектов на временно оккупированных территориях:

Токмак – удар по складу с боеприпасами, пожар и повторная детонация; 

Молочанск, Пологовский район – выведена из строя электроподстанция, возник пожар; 

Мелитополь – уничтожена подстанция, обеспечивавшая питание военных объектов;

Генический район Херсонской области – уничтожена еще одна подстанция с аналогичной функцией;

Зафиксированы взрывы и работа ПВО на всей оккупированной территории Запорожской области вплоть до Бердянска.

Из-за ударов БПЛА полностью обесточены оккупированные части Запорожской области, значительная часть Херсонской области также осталась без электроснабжения.

Предварительно: поражено до 44 объектов, которые использовались россиянами как базы или пункты лечения раненых.

В итоге – тотальный блекаут и отключение электроэнергии по всей оккупированной Запорожской и значительной части Херсонской областей

- сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

 Дополнительно 

По сообщению Андрющенко, из-за уничтожения энергетической инфраструктуры подключение к Запорожской АЭС откладывается как минимум на месяц.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Запорожская область
Запорожская атомная электростанция
Херсонская область
Токмак
Бердянск
Мелитополь
Brent Oil
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