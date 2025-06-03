Блэкаут на оккупированных территориях: атака БПЛА на ВОТ Запорожья и Херсонщины
Киев • УНН
Ночью украинские БПЛА массированно атаковали оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены подстанции, склады с боеприпасами, что привело к тотальному блэкауту.
Ночью в результате массированной атаки украинских БПЛА оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей остались без электроснабжения. Зафиксированы серьезные повреждения подстанций и складов с боеприпасами, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
В результате ночной атаки БПЛА поражен ряд объектов на временно оккупированных территориях:
Токмак – удар по складу с боеприпасами, пожар и повторная детонация;
Молочанск, Пологовский район – выведена из строя электроподстанция, возник пожар;
Мелитополь – уничтожена подстанция, обеспечивавшая питание военных объектов;
Генический район Херсонской области – уничтожена еще одна подстанция с аналогичной функцией;
Зафиксированы взрывы и работа ПВО на всей оккупированной территории Запорожской области вплоть до Бердянска.
Из-за ударов БПЛА полностью обесточены оккупированные части Запорожской области, значительная часть Херсонской области также осталась без электроснабжения.
Предварительно: поражено до 44 объектов, которые использовались россиянами как базы или пункты лечения раненых.
В итоге – тотальный блекаут и отключение электроэнергии по всей оккупированной Запорожской и значительной части Херсонской областей
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По сообщению Андрющенко, из-за уничтожения энергетической инфраструктуры подключение к Запорожской АЭС откладывается как минимум на месяц.