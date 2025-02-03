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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"

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В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.

В 70-м мотострелковом полку террористов растет количество убитых и пропавших без вести военнослужащих, которые неофициально выезжают в Токмак и Мелитополь на "выходные". Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты "АТЕШ" информируют, что среди причин гибели военных фигурируют пьяные драки, в частности из-за женщин, однако среди военных распространяются слухи о том, что одного из солдат убил местный житель, который имеет антироссийские настроения. Кроме того, фиксируются случаи исчезновения солдат, вероятно, из-за самовольного оставления части.

В связи с этими инцидентами командование полка приняло решение усилить контроль за передвижением личного состава. Теперь военные не могут свободно покидать собственное место дислокации, поэтому их способность самостоятельно решать личные и боевые вопросы значительно снижается.

В рф хотят упростить призыв солдат с психозами, гипертонией и сифилисом - Astra03.02.25, 22:41 • 5308 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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