Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"
Киев • УНН
В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.
В 70-м мотострелковом полку террористов растет количество убитых и пропавших без вести военнослужащих, которые неофициально выезжают в Токмак и Мелитополь на "выходные". Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Агенты "АТЕШ" информируют, что среди причин гибели военных фигурируют пьяные драки, в частности из-за женщин, однако среди военных распространяются слухи о том, что одного из солдат убил местный житель, который имеет антироссийские настроения. Кроме того, фиксируются случаи исчезновения солдат, вероятно, из-за самовольного оставления части.
В связи с этими инцидентами командование полка приняло решение усилить контроль за передвижением личного состава. Теперь военные не могут свободно покидать собственное место дислокации, поэтому их способность самостоятельно решать личные и боевые вопросы значительно снижается.
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