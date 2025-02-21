Оккупанты во временно оккупированном Крыму массово избегают дежурств ПВО накануне 24-26 февраля
Киев • УНН
Военные рф в захваченном Крыму пытаются избежать дежурств на позициях ПВО с 24 по 26 февраля различными способами. Командование усилило контрдиверсионные меры из-за высоких рисков для систем противовоздушной обороны.
Вражеские военные на временно оккупированном Крымском полуострове готовятся к возможным массированным ударам в период с 24 по 26 февраля. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Информация от источников в вс агрессора свидетельствует, что силы ПВО активно пытаются избежать дежурств на позициях в эти дни. Для этого военнослужащие используют различные методы, включая конфликты за отпуска или даже симуляцию болезни для того, чтобы попасть на медицинское обследование.
Командование террористов осознает высокий риск для своих систем противовоздушной обороны. В ответ на эти угрозы подразделения внутренней безопасности активизировали контрдиверсионные мероприятия, пытаясь предотвратить утечку информации о точном расположении ПВО.
Напомним
В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.
Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"03.02.25, 23:21 • 26995 просмотров