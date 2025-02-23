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15 березня, 19:03 • 123986 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117540 перегляди

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російські окупанти отримали особливі накази на 23-24 лютого - АТЕШ

Київ • УНН

 • 115300 перегляди

російські війська в Криму та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей отримали розпорядження про посилені заходи безпеки на 23-24 лютого. Військовим заборонено носити форму поза частинами та наказано дотримуватися "сухого закону".

російські окупанти готуються до "провокацій" з боку Сил оборони України в так званий "день захисника вітчизни" 23 лютого та у річницю початку повномасштабної війни рф проти України, 24 лютого. Про це інформує військово-партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на свого агента зі складу збройних сил рф, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що у зв'язку з цим російські війська в Криму, Херсонській та Запорізькій областях отримали розпорядження про введення посилених заходів безпеки.

У військові частини надійшов наказ суворо простежити, щоб військовослужбовці дотримувалися "сухого закону". Крім того, військовим заборонено носити форму за межами частини та наказано пересуватися у населених пунктах лише у цивільному одязі

- йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" припускають, що таке рішення продиктоване страхом перед ударами Сил оборони України та активністю партизанів.

"Попереджаємо, що окупанти можуть використати цей день для провокацій, щоб у разі терактів звинуватити українське підпілля та використати це у своїй пропаганді", - зазначили партизани.

Нагадаємо

Ворожі військові на тимчасово окупованому Кримському півострові готуються до можливих масованих ударів у період з 24 по 26 лютого. Про це повідомив рух "АТЕШ". У відповідь на ці загрози підрозділи внутрішньої безпеки активізували контрдиверсійні заходи, намагаючись запобігти витоку інформації про точне розташування ППО.

Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ29.01.25, 20:21 • 29211 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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