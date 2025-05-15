Зеленский: юридически Украина не признает ни одной оккупированной территории российской
Киев • УНН
Президент заявил, что Киев не будет обсуждать территориальные вопросы, поскольку это нарушает Конституцию. Украина готова обсуждать гуманитарные кризисы и восстановление целостности.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает ни одну из временно оккупированных территорий российскими — юридически это украинская земля. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции
По его словам, Украина готова к обсуждению гуманитарных кризисов на временно оккупированных территориях, способов их решения и восстановления территориальной целостности.
Есть много деталей, но при всех обсуждениях я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция: юридически все наши оккупированные территории мы не признаем российскими. Это украинская земля
Напомним
Ранее The Times сообщал, что Трамп может встретиться с Зеленским в Риме и считает, что у украинского лидера нет выбора, кроме как подписать предложение, согласно которому необходимо позволить россии сохранить оккупированные территории в Украине.