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Зеленский: юридически Украина не признает ни одной оккупированной территории российской

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Президент заявил, что Киев не будет обсуждать территориальные вопросы, поскольку это нарушает Конституцию. Украина готова обсуждать гуманитарные кризисы и восстановление целостности.

Зеленский: юридически Украина не признает ни одной оккупированной территории российской

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает ни одну из временно оккупированных территорий российскими — юридически это украинская земля. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции

- сказал Президент.

По его словам, Украина готова к обсуждению гуманитарных кризисов на временно оккупированных территориях, способов их решения и восстановления территориальной целостности.

Есть много деталей, но при всех обсуждениях я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция: юридически все наши оккупированные территории мы не признаем российскими. Это украинская земля

- добавил Зеленский.

Напомним

Ранее The Times сообщал, что Трамп может встретиться с Зеленским в Риме и считает, что у украинского лидера нет выбора, кроме как подписать предложение, согласно которому необходимо позволить россии сохранить оккупированные территории в Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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