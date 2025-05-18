Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS News, передає УНН.

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Держсекретар США повідомив, що Дональд Трамп "вже відкрито висловив бажання" провести прямі переговори з Путіним. За словами Марко Рубіо, зустріч Трампа з Путіним це "єдине, що може допомогти вийти з глухого кута".

Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він (Трамп, - ред.) уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться - сказав глава американської дипломатії.

Зазначається, що американська сторона вже зробила відповідну пропозицію, і тепер питання лише в узгодженні деталей: місця, часу та порядку денного переговорів.

Організація такої зустрічі потребує певної підготовки, тож я не можу сказати, що вона вже зараз у процесі планування - з вибором місця та дати. Але президент (Дональд Трамп — Ред.) хоче цього. Він хоче провести зустріч якомога швидше. Думаю, що і російська сторона також висловила готовність. Тож зараз усе зводиться до того, щоб зібрати всі сторони, визначити, де й коли відбудеться ця зустріч і про що саме вона буде - зауважив Марко Рубіо.

Він наголосив, що Сполучені Штати не бажають брати участь у "нескінченних перемовинах" без результату.

Має бути певний прогрес, рух уперед - пояснив держсекретар США.

Він поінформував, що американська сторона очікує на документ, підготовлений обома сторонами - Україною та Росією, який засвідчить поступки, реалізм і раціональний підхід до мирного процесу.

"Якщо в результаті, впродовж наступних кількох днів, буде підготовлено документ обома сторонами, і він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки... тоді ми можемо з упевненістю продовжити нашу участь. Якщо ж результат буде малопродуктивним — можливо, ми дамо іншу оцінку ситуації", - підсумував Рубіо.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Під час переговорів російська делегація висунула нові, неприйнятні вимоги. Зокрема, російська делегація погрожувала захопити Харківську та Сумську області.

Після мирних переговорів між росією та Україною президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели перемовини із президентом США Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що під час розмови було вказано на важливість санкцій, якщо росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню та вбивств.

Президент США заявив, що ймовірно запланує зустріч з путіним, після чого мирну угоду буде укладено. Однак, якщо на переговорах в Туреччині результатів не буде, Трамп не виключив застосування санкцій.

17 травня Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з путіним щодо зупинення "кривавої бійні". Після цього він планує переговори із Зеленським та лідерами країн НАТО.

дмитро пєсков підтвердив підготовку розмови путіна і Трампа, яку анонсував голова Білого дому. Також Трамп планує переговори із Зеленським і лідерами НАТО 19 травня.

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