У кремлі підтвердили розмову путіна і Трампа: пєсков озвучив подробиці

Речник російського диктатора дмитро пєсков підтвердив розмову володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив у коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

пєсков підтвердив, що росія та США готують розмову Дональда Трампа та володимира путіна, який голова Білого дому анонсував у своїх соцмережах.

Розмова готується - сказав пєсков російським інформагентствам. Інших подробиць він не став наводити.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, Президентом України Володимром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО. Вони заплановані у понеділок, 19 травня.

Також УНН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії сергій лавров провели переговори за результатами зустрічі в Туреччині. У розмові йшлось про обмін полоненими "1000 на 1000" та готовність до припинення вогню.

Пізніше Рубіо закликав до завершення війни за результатами розмови з лавровим. Він заявив, що США запропонували "потужний" мирний план.