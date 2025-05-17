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У кремлі підтвердили розмову путіна і Трампа: пєсков озвучив подробиці

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

дмитро пєсков підтвердив підготовку розмови путіна і Трампа, яку анонсував голова Білого дому. Також Трамп планує переговори із Зеленським і лідерами НАТО 19 травня.

У кремлі підтвердили розмову путіна і Трампа: пєсков озвучив подробиці

Речник російського диктатора дмитро пєсков підтвердив розмову володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив у коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

пєсков підтвердив, що росія та США готують розмову Дональда Трампа та володимира путіна, який голова Білого дому анонсував у своїх соцмережах.

Розмова готується

- сказав пєсков російським інформагентствам. Інших подробиць він не став наводити.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, Президентом України Володимром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО. Вони заплановані у понеділок, 19 травня.

Також УНН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії сергій лавров провели переговори за результатами зустрічі в Туреччині. У розмові йшлось про обмін полоненими "1000 на 1000" та готовність до припинення вогню.

Пізніше Рубіо закликав до завершення війни за результатами розмови з лавровим. Він заявив, що США запропонували "потужний" мирний план.

Євген Устименко

Євген Устименко

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