Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков подтвердил разговор владимира путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в комментарии российским "СМИ", передает УНН.

Детали

песков подтвердил, что россия и США готовят разговор Дональда Трампа и владимира путина, который глава Белого дома анонсировал в своих соцсетях.

Разговор готовится - сказал песков российским информагентствам. Других подробностей он не стал приводить.

Напомним

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным, Президентом Украины Володимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. Они запланированы в понедельник, 19 мая.

Также УНН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров провели переговоры по результатам встречи в Турции. В разговоре шла речь об обмене пленными "1000 на 1000" и готовности к прекращению огня.

Позже Рубио призвал к завершению войны по результатам разговора с лавровым. Он заявил, что США предложили "мощный" мирный план.