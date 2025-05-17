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Рубіо і лавров провели розмову після переговорів у Туреччині: про що домовились

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Держсекретар США привітав обмін полоненими "1000 на 1000" та готовність до припинення вогню. Лавров відзначив роль США у відновленні переговорів між Україною та росією.

Рубіо і лавров провели розмову після переговорів у Туреччині: про що домовились

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим за результатами зустрічі в Туреччині. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства країни-агресора, передає УНН.

Деталі

Рубіо привітав домовленості щодо обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" та підготовку кожною зі сторін свого бачення умов, необхідних для припинення вогню. Також він наголосив на готовності Вашингтона і надалі виконувати роль миротворця.

Водночас, лавров зауважив позитивну роль США. Він заявив, що це сприяло тому, що Президент України Володимир Зеленський нібито "прийняв пропозицію путіна про відновлення стамбульських переговорів".

Нагадаємо

Зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей".

Водночас, спецпредставник США Стів Віткофф скасував візит до росії через відмову путіна розглядати мирний план з 22 пунктів, розроблений спільно Україною, США та Європою.

Євген Устименко

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