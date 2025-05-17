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Рубио и лавров провели разговор после переговоров в Турции: о чем договорились

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Госсекретарь США приветствовал обмен пленными "1000 на 1000" и готовность к прекращению огня. Лавров отметил роль США в возобновлении переговоров между Украиной и россией.

Рубио и лавров провели разговор после переговоров в Турции: о чем договорились

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым по результатам встречи в Турции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны-агрессора, передает УНН.

Детали

Рубио приветствовал договоренности по обмену пленными по формуле "1000 на 1000" и подготовку каждой из сторон своего видения условий, необходимых для прекращения огня. Также он отметил готовность Вашингтона и в дальнейшем выполнять роль миротворца.

В то же время, лавров отметил положительную роль США. Он заявил, что это способствовало тому, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы "принял предложение путина о возобновлении стамбульских переговоров".

Напомним

Встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей".

В то же время, спецпредставитель США Стив Виткофф отменил визит в россию из-за отказа путина рассматривать мирный план из 22 пунктов, разработанный совместно Украиной, США и Европой.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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