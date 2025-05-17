Рубіо закликав лаврова завершити війну в Україні: США запропонували "потужний" мирний план

Державний секретар США Марко Рубіо закликав завершити російсько-українську війну після розмови з головою мзс рф сергієм лавровим. Про це він написав на сторінці в Х, передає УНН.

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Як зазначив Рубіо, США представили потужний мирний план. Також у Вашингтоні привітали угоду про обмін військовополоненими, яка була досягнута нещодавно в Стамбулі.

У моїй сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим я повторив послання президента Дональда Трампа: смерті та руйнування мають припинитися. Давайте не упустимо цю величезну можливість. Час закінчити цю війну настав – заявив Рубіо.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії сергій лавров провели переговори за результатами зустрічі в Туреччині. Вони обговорили обмін полоненими "1000 на 1000" та готовність до припинення вогню.

Також УНН повідомляв, що зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей".

Водночас, спецпредставник США Стів Віткофф скасував візит до росії. Це сталось через відмову російського диктатора володимира путіна розглядати мирний план з 22 пунктів. План був розроблений спільно Україною, США та Європою.